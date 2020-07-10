Exatlon kimler yarışmacı, exatlon kimler var, nereden izlenir? (2020)

Exatlon Challenge Türkiye Netflix'te başladı. Yarışmacı kadrosunda Youtube ve Instagram fenomenleri ile birlikte twitch yayıncıları bulunan yarışma programı yarışmacılarının kimler olduğu çok konuşuluyor. İnternet üzerinden yayın yapan Netflix platformunda yer alan Exatlon Challenge macera dolu oyunları ile Survivor kadar ilgi çeken formatıyla ilgiyle takip ediliyor. Exatlon Türkiye yarışmacıları kim, kimler exatlon yarismacisi, exatlon siyah takım beyaz takımda kimler var detayları ile birlikte haberimize göz atabilirsiniz...



Kimler Exatlon'da, exatlon yarismacilari, exatlon kimler var, exatlon izle netflix detayları belli oldu.



EXATLON BEYAZ TAKIM YARIŞMACILARI



Elanur Pat (Twitch yayıncı)

Buse Plan (Youtube yayıncısı)

Mia Fitz - Gözde (Twitch yayıncısı)

Dilara Aydın (Instagram fenomeni)

Barış Erdoğan (Youtube yayıncısı)

Doğan Kabak (YouTube yayıncısı)

Furkan Yaman (Youtube Yayıncısı)

Mendebur Lemur (Hakan) (Youtube Yayıncısı)



EXATLON TÜRKİYE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



EXATLON SİYAH TAKIM YARIŞMACILARI



Dilan Ay (Youtube Yayıncısı)

Yağmur Karabal ( Instagram Fenomeni)

Öykü Berkan (Instagram Fenomeni)

Aleyna Şen (Instagram Fenomeni)

Ağır Sağlam ( Furkan Yaman - Youtuber)

Bugraak (Buğra Youtube yayıncısı)

Uras Benlioğlu (Youtube yayıncısı)

Hayrettin (Youtube yayıncısı)



EXATLON CHALLENGE NASIL İZLENİR?



Exatlon Challenge Türkiye izlemek için Netflix üyeliği gerekmektedir. Netflix üyeliği aldıktan sonra Exatlon Challenge izleyebilmeniz mümkün.



Exatlon Challenge Türkiye yarışması Netflix üzerinden tüm bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Macara oyunlarının oynandığı aynı zamanda cesaret gerektiren görevlerin de bulunduğu yarışma programında Instagram, twitch ve Youtube fenomenleri yarışmacı olarak yer alıyor.Kimler Exatlon'da, exatlon yarismacilari, exatlon kimler var, exatlon izle netflix detayları belli oldu.Elanur Pat (Twitch yayıncı)Buse Plan (Youtube yayıncısı)Mia Fitz - Gözde (Twitch yayıncısı)Dilara Aydın (Instagram fenomeni)Barış Erdoğan (Youtube yayıncısı)Doğan Kabak (YouTube yayıncısı)Furkan Yaman (Youtube Yayıncısı)Mendebur Lemur (Hakan) (Youtube Yayıncısı)Dilan Ay (Youtube Yayıncısı)Yağmur Karabal ( Instagram Fenomeni)Öykü Berkan (Instagram Fenomeni)Aleyna Şen (Instagram Fenomeni)Ağır Sağlam ( Furkan Yaman - Youtuber)Bugraak (Buğra Youtube yayıncısı)Uras Benlioğlu (Youtube yayıncısı)Hayrettin (Youtube yayıncısı)Exatlon Challenge Türkiye izlemek için Netflix üyeliği gerekmektedir. Netflix üyeliği aldıktan sonra Exatlon Challenge izleyebilmeniz mümkün.

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