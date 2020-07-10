Exatlon kimler yarışmacı, exatlon kimler var, nereden izlenir? (2020)

Exatlon Challenge Türkiye yarışması Netflix üzerinden tüm bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Macara oyunlarının oynandığı aynı zamanda cesaret gerektiren görevlerin de bulunduğu yarışma programında Instagram, twitch ve Youtube fenomenleri yarışmacı olarak yer alıyor.
Kimler Exatlon'da, exatlon yarismacilari, exatlon kimler var, exatlon izle netflix detayları belli oldu. EXATLON BEYAZ TAKIM YARIŞMACILARI
Elanur Pat (Twitch yayıncı)
Buse Plan (Youtube yayıncısı)
Mia Fitz - Gözde (Twitch yayıncısı)
Dilara Aydın (Instagram fenomeni)
Barış Erdoğan (Youtube yayıncısı)
Doğan Kabak (YouTube yayıncısı)
Furkan Yaman (Youtube Yayıncısı)
Mendebur Lemur (Hakan) (Youtube Yayıncısı)EXATLON TÜRKİYE İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN EXATLON SİYAH TAKIM YARIŞMACILARI
Dilan Ay (Youtube Yayıncısı)
Yağmur Karabal ( Instagram Fenomeni)
Öykü Berkan (Instagram Fenomeni)
Aleyna Şen (Instagram Fenomeni)
Ağır Sağlam ( Furkan Yaman - Youtuber)
Bugraak (Buğra Youtube yayıncısı)
Uras Benlioğlu (Youtube yayıncısı)
Hayrettin (Youtube yayıncısı) EXATLON CHALLENGE NASIL İZLENİR?
Exatlon Challenge Türkiye izlemek için Netflix üyeliği gerekmektedir. Netflix üyeliği aldıktan sonra Exatlon Challenge izleyebilmeniz mümkün.