New York Knicks efsanesi Patrick Ewing, takımla geçirdiği sürenin bitme biçimiyle ilgili tek pişmanlığının ne olduğunu açıkladı.



NYK ile geçirdiği zamandan yirmi yıl sonra, Ewing, Big Apple'daki görev süresinin bitme şekliyle ilgili tek pişmanlığını belirtti.



New York Post'tan Mike Vaccaro ile konuşan Ewing, son anlarını takımla istediği şekilde yaşayamayacağı için pişman olduğunu ifade etti:



"Keşke oynadığımda, bir Knick olarak son maçımda oynadığımı biliyor olsaydım. Bunun birkaç zihinsel fotoğrafını çekmek isterdim. Tek bildiğim, sezonun bir mağlubiyetle sona ermiş olmasıydı. Yine."



Ewing, Knicks ile son maçını 2 Haziran 2000'de takımın 1999-00 sezonunun son maçında oynamıştı. Bu, Indiana Pacers'a karşı Doğu Konferans Finalleri'nin 6. maçıydı ve takımın aldığı 93-80'lik bir yenilgiydi.



37 yaşındaki Ewing bu karşılaşmada 18 sayı ve 12 ribaund ile oynamış, lakin bu yeterli olmamıştı.



Birkaç ay sonra Knicks, eski süperstarlarını dört takımlı bir anlaşmasının bir parçası olarak Seattle SuperSonics'e takas etmişti.



