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Ewing: "Michael bugün bile benimle dalga geçiyor!"

NBA efsanesi Patrick Ewing, oynadığı dönemde, playofflarda Chicago Bulls'u asla yenemediği için takımın efsane ismi Michael Jordan'ın kendisiyle hala dalga geçtiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsanesi Patrick Ewing, oynadığı dönemde, playofflarda Chicago Bulls'u asla yenemediği için takımın efsane ismi Michael Jordan'ın kendisiyle hala dalga geçtiğini açıkladı.

ESPN'de Ewing, MJ ile olan kapışmaları hakkındaki düşünceleri sorulduğunda, şunları söyledi:

"Komiktir, Michael ve ben çok iyi arkadaşız. Aslına bakarsan, beni koçluğa iten kişi oydu. Bana buradai Wizards'ta bir fırsat vererek koçluk kariyerimi başlatmıştı. Birbirimizi liseden beri tanırız.

Aramızda bazı olağanüstü ve harika kapışmalar geçmişti ve hala o kadar trash-talk yapan biri ki, bugün bile takımını asla yenemediğimi söyleyip duruyor.

'Bulls'u anca ben emekli olduğumda yenebildin.' falan diyor. O ve ekibi olmasaydı, belki bir ya da iki yüzük kazanma şansım olabilirdi. Ama o kadar dominant ve büyük bir rekabetçiydi ki, öyle bir şansım olmadı."


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