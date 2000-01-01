Ewing: "Michael, bugün bile bana trash-talk yapmaktan vazgeçmiyor"

New York Knicks efsanesi Patrick Ewing, Michael Jordan'ın Chicago Bulls ekibi ile döneminde yolları istikrarlı bir şekilde kesişmeseydi, NBA kariyerinin "çok farklı olabileceğini" kabul etti.



Ewing, ESPN'den Rachel Nichols ile yaptığı röportajda, şunları söyledi:



"17 yıl oynadım ve altı kez Bulls'a karşı oynadık. O karşılaşmalardan sadece birini kazanabildik ve o da malesef o zaman oynamıyordu."



Ewing'in Knicks ekibi, 1994 Doğu Konferansı Yarı Finalleri'nde yedi maçta MJ'siz Chicago'yu yenmişti. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Ewing, Jordan'ın hala bu konuda konuştuğunu belirtti:



"Onunla tanıştığım ilk günden itibaren trash-talk yapıyor. Ve hala onu gerektiği zaman yenemediğim konusunda konuşmaya devam ediyor."



Patrick Ewing ve Michael Jordan, Nichols'un işaret ettiği gibi lisedeyken tanışmışlardı ve iki rakip arasındaki trash-talk hala durmuş değil:



"Bugün bile, eğer onu şimdi ararsam, hala bana trash-talk yapacaktır."



Ewing ayrıca Dream Team ile olan deneyimini ve 1992 Olimpiyat oyunlarında Barselona'da yarışan NBA yıldızları arasında kurulan kalıcı dostlukları da hatırladı:



"Her şey harikaydı. Hepimiz birbirimizle ilk defa önemli zaman geçirmiştik. Ve herkes çok daha iyi bir bağ geliştirmişti. Mesela Larry Bird ve ben… komedi gösterimizi yolda düzenliyorduk. "



