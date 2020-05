Ewing, Jordan ve Magic'in 1992'deki Olimpiyat rekabetini konuştu

NBA efsanesi Patrick Ewing, 1992'deki Dream Team antrenmanları sırasında Michael Jordan ve Magic Johnson'ın rekabeti hakkında konuştu.



ESPN'in Chicago Bulls belgeseli "The Last Dance"in beşinci ve altıncı bölümleri, Dream Team'in çeşitli üyelerinin rekabetçiliğini sergilemişti. Özellikle Jordan ve Magic, her iki NBA yıldızının da takımlarını zafere taşımaya ve zihinsel bir üstünlük kazanmaya çalışarak, karşılıklı diyalog ile savaşmışlardı.



Eski Dream Team üyesi ve New York Knicks efsanesi Ewing, takım içi antrenmanları "gerçek maçlar" olarak adlandırdı ve sahadaki herkesin NBA arkadaşlarına bir şey kanıtlama gereğini hissettiğini söyledi:



"Herkese karşı olan diğer maçlarda, domine eden taraftık. Herkese hükmediyorduk. Çok dominant takımdık. Ama antrenmanlar, asıl maçlar onlardı. Michael ve Magic, dizginleri kimin üstleneceğini görmek için kapışıyordu ve Michael, Magic'e onun zamanının geldiğini bildirdiğinden emin olmak istemişti. Karl Malone ve Charles'ın kapıştığını biliyorsunuz; David Robinson ile de ben kapışıyordum. Larry Bird çok sakat olduğu için tam olarak maçlara katılamasa bile, hala kenardan trash-talk yapıyordu."



Dream Team, Barselona'daki 1992 Yaz Olimpiyatları sırasında ortalama 43.8 sayıyla tüm rakiplerine fark atıyordu ve diğer ülkelerin hiç kazanma şansları olmamıştı.