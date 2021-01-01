Ewing: "Bu dönemin Michael Jordan'ı olurdum!"

Hall of Fame oyuncusu Patrick Ewing, NBA'in bu döneminin "Michael Jordan'ı" olabileceğini söyledi.



Ewing, NBA'in bu modern döneminde Jordan seviyesinde performans göstereceğine inandığını açıkladı.



Yakın zamanlı bir röportaj sırasında Ewing, bugün NBA'de kendi boyundaki oyuncuların değişen rolünden bahsederek, pivotların artık kendisinin zamanında yaptığı gibi boyalı alana girmeye ve fiziklerini kullanarak domine etmeye istekli olmadıklarını belirtti:



"Çok fazla harika pivot yok. Bu dönemin Michael Jordan'ı olurdum. Takımların oynama biçimi ve herkesin sahada dağılma şekli kesinlikle değişti. Çoğu uzun, sırtı dönük oynamak yerine artık dışarı alanda üçlük atmak istiyor."



