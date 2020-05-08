Evvabin namazı nasıl kılınır, kaç rekattır

Evvabin namazı nasıl kılınır diyerek müslümanlar bu namazın kılınışı ile ilgili doğru bilgileri araştırıyor. Bu namaz tavsiye edilen olarak buyurulmuştur Evvabin namazı nasıl kılınır diyerek Diyanet İşleri'nin net ifadeleri vardır. Akşam namazından sonra kılınan nafile namaza verilen isim Evvabin namazıdır. Bu namazı kılmak müstehabdır (tavsiye edilen). Altı rekat olarak kılınır. İşte Evvabin namazı detayları.

08 Mayıs 2020 13:23
Evvabin namazı nasıl kılınır, kaç rekattır
Müslümanlıkta olan Evvabin namazı ile ilgili bir çok araştırma mevcuttur. Bu konuyla ilgili bilgileri derlerken en net ve doğru şekilde Diyanet İşleri'nin verdiği bilgileri derlemiş bulunuyoruz. Hepsini bir selam ile veya iki rekatta birer selam ile kılınabilir. Her iki şekilde de, ilk iki rekatları, akşam namazının sünneti yerine sayılır. Bu namazı, sünnetten sonra, ayrıca kılmak da olur.
DİYANET İŞLERİ'NİN EVVABİN NAMAZI AÇIKLAMASI

'Evvabin', tövbe edip Allah'a sığınanlar ve ona yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvabin namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir. (Müslim, Salatü'l-müsafirin, 143, 144; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 366, 367, 372; Darimi, Salat, 153).

Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nafile namaz (Taberani, el-Mu'cemü'l-evsat, I, 250; VII, 191) için de, "Evvabin namazı" tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.



Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem'den (s.a.s.) nakledilen "Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rekat namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur" (Tirmizi, Salat, 209; İbn Mace, İkāme, 185) rivayeti de bazı alimlerce evvabin namazı ile irtibatlandırılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamberin kendisinin de akşam namazından sonra altı rekat namaz kıldığı rivayet edilmiştir (Bkz. Şevkani, Neylü'l-evtar, III, 525).

Altı rekatlık bir namaz olan evvabin namazı, tek selamla kılınabileceği gibi ikişer rekat halinde üç selamla da kılınabilir (Şürünbülali, Merakı'l-felah, I, 148).

EN AZ İKİ REKAT

Evvabin namazı en az 2, en fazla 6 rekat olarak kılınabilir.



KILINIŞI

1. REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için Altı rekat evvabin namazını kılmaya" diye niyet edilir.
"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alınırr ve namaza başlanır
Sübhaneke'yi okunur
Euzü-besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

2. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu okunur

3. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

4. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu okunur



5. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir

6. REKAT

Ayağa kalkarak Kıyama durulur
Besmele çekilir
Fatiha Suresini okunur
Kur'an'dan bir sure okunur
Rüku'ya gidilir
Secde'ye gidilir. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gidilir
Oturarak Ettahiyyatu ve Allahumme salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okunur
"Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlanır

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