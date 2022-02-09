Evrard Kouassi: 'Önemli olan galibiyeti almamızdı'

Trabzonspor'da Jean Evrard Kouassi, Denizlispor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Evrard Kouassi yaptığı açıklamada, "Tabii ki gol atmak beni mutlu etti ama asıl önemli olan galibiyeti almamızdı. Hocamızın da söylediği gibi bütün maçlar zor, galibiyeti almak önemliydi." dedi.



Pozisyonu için konuşan 27 yaşındaki futbolcu, "Açıkçası benim gibi hıza sahipseniz sağda ve solda oynayabilirsiniz. Hocamız da bunu gördü ve değerlendirdi." sözlerini kullandı.



Fildişili oyuncu, ligdeki yarış için ise, "Hem ligde hem kupada oynuyoruz, bütün cephelerde mücadele ediyoruz. Her maç bizim için zor. Maç maç odaklanacağız." şeklinde konuştu.





İLGİLİ VİDEO