'Evofone ESOK Rallisi' sona erdi

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen ve 2 gün süren "Evofone ESOK Rallisi"nin genel klasmanında birinciliğini BC Vision Motorsport adına yarışan Buğra Banaz ve Gürkal Menderes elde etti.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı 180 sporcunun katıldığı ralli bugün gerçekleştirilen yarışların ardından tamamlandı.



Skoda Fabia R5 ile BC Vision Motorsport adına yarışan Buğra Banaz ve Gürkal Menderes'in ilk sırada bitirdiği yarışta, aynı takımdan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinci, Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı üçüncü oldu.



Rallide dereceye giren pilotlara ödülleri, Espark Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen törenle verildi.



