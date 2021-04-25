"Evofone ESOK Rallisi" sona erdi

"Evofone ESOK Rallisi"nin genel klasmanında BC Vision Motorsport adına mücadele eden Buğra Banaz-Gürkal Menderes zirvede yer aldı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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'Evofone ESOK Rallisi' sona erdi
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25 Nisan 2021 16:34
Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organizasyonunda Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen ve 2 gün süren "Evofone ESOK Rallisi"nin genel klasmanında birinciliğini BC Vision Motorsport adına yarışan Buğra Banaz ve Gürkal Menderes elde etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı etkinlikleri kapsamında yerli ve yabancı 180 sporcunun katıldığı ralli bugün gerçekleştirilen yarışların ardından tamamlandı.

Skoda Fabia R5 ile BC Vision Motorsport adına yarışan Buğra Banaz ve Gürkal Menderes'in ilk sırada bitirdiği yarışta, aynı takımdan Burak Çukurova-Vedat Bostancı ikinci, Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı üçüncü oldu.

Rallide dereceye giren pilotlara ödülleri, Espark Alışveriş Merkezi önünde düzenlenen törenle verildi.



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