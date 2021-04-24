Evofone ESOK Rallisi'nde ilk gün tamamlandı

Eskişehir Otomobil Sporları Kulübünün (ESOK) organize ettiği, Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Avrupa Ralli Kupası'na dahil olarak gerçekleştirilen Evofone ESOK Rallisi'nde ilk günü, BC Vision Motorsport adına mücadele eden Burak Çukurova-Vedat Bostancı genel klasmanda zirvede tamamladı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 2021 UNESCO Yunus Emre Anma ve Kutlama Yılı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen, yerli ve yabancı 180 sporcunun katıldığı organizasyonda ilk gün tamamlandı.



Skoda Fabia R5 ile BC Vision Motorsport adına yarışan Burak Çukurova ve Vedat Bostancı'nın ilk sırada bitirdiği yarışta, aynı takımdan Buğra Banaz-Gürkal Menderes ikinci, Castrol Ford Team Türkiye'den Ümit Can Özdemir-Batuhan Memişyazıcı üçüncü oldu.



Yarış sırasında yol dışına çıkan pilotlara en kısa sürede müdahale edildi. Kaza yapan araçların pistten çekilmesinin ardından yarışa devam edildi.



Ralli, yarın Espark Alışveriş Merkezi önündeki bitiş seremonisi ve ödül töreniyle tamamlanacak.



