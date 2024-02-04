Haber Tarihi: 04 Şubat 2024 14:08 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 14:08

Evlilik kredisi şartları nedir? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nedir?

150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları ve başvurusu detayları belli oldu. Evlilik kredisi başvuruları ile ilgil araştırmalar arttı. Yılın sonuna yaklaşırken evlilik kredisinden yararlanmak isteyenler, Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 150 Bin TL faizsiz Evlilik kredisi şartları nedir, yaş sınırı var mı, hangi bankalar veriyor? sorularına cevap arıyor. Evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren evlilik kredisi hakkında son durum...

Evlilik kredisi şartları nedir? 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları nedir?
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Faizsiz evlilik kredisi çalışmalarında sona gelindi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş başvuru sürecine dair arka plan çalışmalarını ve hazırlıkları tamamladıklarını belirtti. Faizsiz evlilik kredisinin onaylanması halinde; şartları sağlayan çiftlere 150 bin TL'lik, 48 ay vadeli kredi verilecek. İşte, faizsiz evlilik kredisinde son durum...

Evlilik Kredisi Başvurusu 2024

Evlilik kredisi, yeni evlenen çiftlere devlet tarafından sunulan bir finansman imkanıdır. Bu kredi ile yeni evli çiftler, ev satın almak, kira ödemek, ev eşyası almak veya düğün masraflarını karşılamak için finansal destek alabilirler.

2024 yılı evlilik kredisi şartları ve başvuru süreci hakkında güncel bilgiler:

1. Evlilik Kredisi Şartları:

Evlenen çiftlerin her ikisinin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

Evlilik cüzdanının ibraz edilmesi gerekir.

Çiftlerin her ikisinin de en az 20 yaşında olması gerekir.

Çiftlerin her ikisinin de kredi sicilinin temiz olması gerekir.

Evlilik kredisi, çiftlerin ilk evliliği olması durumunda verilir.

Aylık gelirin kredi taksitlerini ödemeye yetecek düzeyde olması gerekir.

2. Evlilik Kredisi Başvuru Süreci:

Evlilik kredisi başvurusu, yetkili bankaların şubelerinden veya internet bankacılığı üzerinden yapılabilir.

Başvuru sırasında evlilik cüzdanı, kimlik belgeleri, gelir belgeleri ve ikametgah belgesi gibi bazı belgelerin ibraz edilmesi gerekir.

Bankalar, başvuruları inceledikten sonra kredi onayı verir.

Kredi onayı alan çiftler, krediyi kullanmak için bankalar ile kredi sözleşmesi imzalar.

3. Evlilik Kredisi Faiz Oranı ve Vade:

Evlilik kredisi faiz oranları, bankalara göre değişiklik gösterebilir.

2024 yılı için evlilik kredisi faiz oranlarının ortalama %1 civarında olması beklenmektedir.

Evlilik kredisi vadesi en fazla 10 yıl olabilir.

4. Evlilik Kredisi Başvurulabilecek Bankalar:

Ziraat Bankası

Halkbank

Vakıfbank

 İş Bankası

 Garanti Bankası

Yapı Kredi Bankası

Denizbank

QNB Finansbank

ING Bank

Akbank

5. Ek Bilgiler:

Evlilik kredisi tutarı, bankalara göre değişiklik gösterebilir.

2024 yılı için evlilik kredisi tutarının en fazla 150 bin TL olmasıbeklenmektedir.

Evlilik kredisi ile alınan ev, 2 yıl boyunca satılamaz.

Evlilik kredisi, konut kredisi olarak da kullanılabilir.

Evlilik kredisi başvurusu yapmadan önce bankaların şartlarını ve faiz oranlarını karşılaştırmanız tavsiye edilir.

Evlilik kredisi hakkında daha detaylı bilgi için:

Bankaların internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Bankaların şubelerine gidebilirsiniz.

159 numaralı Alo 159 Danışma Hattını arayabilirsiniz.

Evlilik kredisi, yeni evlenen çiftler için önemli bir finansman imkanıdır. Bu krediyi doğru şekilde kullanarak hayallerinizdeki yuvayı kurabilirsiniz.
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