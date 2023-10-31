Evlilik kredisi şartları 2023: Evlilik kredisi başvurusu e-Devlet | 150 bin TL evlilik kredisi kabine toplantısında

Evlilik kredisi başvuruları ile ilgil araştırmalar arttı. Yılın sonuna yaklaşırken evlilik kredisinden yararlanmak isteyenler, Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 150 Bin TL faizsiz Evlilik kredisi şartları nedir, yaş sınırı var mı, hangi bankalar veriyor? sorularına cevap arıyor. Evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren evlilik kredisi hakkında son durum...150 bin lira evlilik kredisinin ayrıntılarıyla ilgili bekleyiş devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda yaptığı konuşmada Aile ve Gençlik Bankası projesi çalışmalarını tamamladıklarını ve yakın zamanda kanun teklifini meclise sunacaklarını açıklamıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında yeni evlenecek çiftlere 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık kredi verileceğini söylemişti.Meclis gündemine gelmesi beklenen çalışmadaki son durumun 30 Ekim tarihinde toplanacak Kabine'de ele alınacak konu başlıkları arasında olacak.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı evlilik kredisinin ayrıntılarını Meclis'e sunulacak kanun teklifi ile netleşecek. Teklifte yaş sınırının ve gelir durumunun kredi şartlarından bir olması bekleniyor."Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.