Evlilik kredisi başvurusu e-Devlet 2023: 0 faizli 150 bin TL evlilik kredisi ne zaman, ne kadar? Evlilik kredisi şartları son dakika

Evlilik kredisi başvuruları ile ilgil araştırmalar arttı. Yılın sonuna yaklaşırken evlilik kredisinden yararlanmak isteyenler, Evlilik kredisi başvurusu başladı mı, nasıl yapılır? 150 Bin TL faizsiz Evlilik kredisi şartları nedir, yaş sınırı var mı, hangi bankalar veriyor? sorularına cevap arıyor. Evlenecek çiftleri yakından ilgilendiren evlilik kredisi hakkında son durum...Devlet destekli 150 bin lira evlilik kredisi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Faizsiz evlilik kredisi için artık son düzlüğe girildi.Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili düzenleme merakla bekleniyor. Yeni evlenecek çiftlere 2 yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli kredi verilecek.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada projeyle ilgili şu bilgileri verdi:"Deprem bölgesi için pilot proje olarak başlatıyoruz, öncelikle oradaki gençlerimize destek olmak istiyoruz. Akabinde de genişleteceğiz. Gençlerimizin beklediği bir müjdeydi. Bütün kriterleri oluşturduk. Gelir kriteri var, 18-27 yaş kriteri var. Kriterlere uyan herkes faydalanabilecek. Tabii tüm bunlar Meclis'te görüşülecek."Bakan Göktaş, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na katılanların faydalanacağı çalışmayla ilgili Meclis'i işaret etti."Tüm çalışmalarımızı tamamladık, Meclis'e önümüzdeki günlerde gelecek. Yeni yıldan önce hayata geçmesini bekliyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 26 Eylül'de yaptığı konuşmada Aile ve Gençlik Bankası projesi çalışmalarını tamamladıklarını ve yakın zamanda kanun teklifini meclise sunacaklarını açıkladı. Projenin detaylarına değinmeyen Erdoğan, proje kapsamının şimdilik daraltıldığını ve yalnızca pilot bölge olarak seçilen deprem bölgelerinde uygulanacağını söyledi. Buna göre, Aile ve Gençlik Bankası gelirleri tesis edilene kadar yalnızca deprem bölgesindeki yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi verilecek.Geçen hafta toplanan 8'inci Aile Şurası'na 1000'i aşkın kurum ve kuruluş ile 3 binden fazla kişi katıldı. 6 komisyon oluşturuldu, 15 bin 668 hanede görüşmeler yapıldı. 81 ilde Aile Çalıştayları gerçekleştirildi.Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Şuramızda ulaştığımız tüm sonuçların 2024 yılında yayımlayacağımız Ailenin Güçlenmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı için güncel ve güvenilir bir kaynak oluşturacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.Aile ve Gençlik Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan temsilciler tarafından oluşturulacak ve fon gibi çalışacak. Maden, doğalgaz ve petrol gelirlerindeki devlet payının bir bölümü Aile ve Gençlik Bankası fonuna aktarılacak. Hayata geçirilecek projelere göre ise fona aktarılan pay yükseltilecek.