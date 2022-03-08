EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 8 MART SALI 22. BÖLÜM

Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm full izle FOX TV'de 8 Mart Salı günü ekranlardaki yerini alıyor. Yeni dizi olan Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümünde yaşanan olaylar, son bölümün devamında izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

08 Mart 2022 12:24
EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 8 MART SALI 22. BÖLÜM
Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey izle full 22. bölüm (YENİ BÖLÜM) olarak yayınlanıyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm izle full, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm izle ne zaman detaylarını haberimizden görebilirsiniz...
BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm olarak FOX TV Hd yayın full canlı 22. bölümde yaşananlar merakla bekleniyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 22. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN 



EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 22. BÖLÜM FRAGMAN ÖZET

Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölümünün özeti, Yıldırım'ın ölümünün kaza olmadığını öğrenen Azra, gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Azra ve Efe'nin çözmesi gereken düğüm; Buket'in şüpheli intiharı ve Yıldırım'ın ölümü arasındaki bağlantıdır. Çolpan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapacağı konuşmaya hazırlanırken Cevher Hukuk'un kapısını çalan sürpriz bir müvekkil, onu zorlu bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Azra'nın bildiklerini öğrenmek isteyen Haluk, Azra'ya büyük bir tuzak kurar. Haluk'un maskesini düşürmeye kararlı olan Azra'nın ise bunu başarabilmesi için yardıma ihtiyacı vardır. Bora, Sanem, Azra ve Efe kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar. Cinayet üzerindeki sır perdesi aralandıkça onları bekleyen tehlike de büyümektedir...


EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM ÖZET

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm özeti, Yıldırım'ın ölümünün üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen Azra acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam etmektedir. Yıldırım'ın ölümünden kendisini ve Çolpan'ı sorumlu tutan Azra, avukatlığı bırakmış Güneş'in kafesinde çalışmaya başlamıştır. Herkes Azra'nın yeniden yaşama dönmesi için çaba gösterse de Azra için bu hiç kolay olmayacaktır. Artık ne hayata ne de mesleğine karşı bir heyecan duygusu yoktur içinde. Arsen Hukuk'la yolları ayıran Çolpan, Erman'la karşı karşıya geldikleri yeni bir dava ile rekabetine kaldığı yerden devam edecektir.  Geçen bir sene zarfında Sanem ve Bora arasındaki ilişkinin boyutu da değişmiştir. Aralarındaki yakınlığı fark eden Deniz ikisinin neler karıştırdığını öğrenmek için peşlerine düşer. Haluk, Yıldırım'ın anılarıyla yaşamaya devam eden Azra'yı ziyaret eder ve onu bir sene önce intihar ederek ölen karısı Buket'e ithaf ettiği kitabının tanıtım gecesine davet eder.  Başta bu davete sıcak bakmayan Azra, Haluk'un samimiyetinden şüphe edeceği bir şey fark eder. Böylece davete katılmayı kabul eden Azra'yı orada büyük bir sürpriz beklemektedir. Haluk'un maskesini düşürmek için davete bomba gibi bir giriş yapan avukat Efe Avcı; geceye damgasını vuracaktır.


EVLİLK HAKKINDA HER ŞEY TÜM BÖLÜMLERİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMDİR?

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE


Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek…



Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölüm FOX TV'de 8 Mart Salı günü saat 20:00'de yayınlanıyor.

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