EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 8 MART SALI 22. BÖLÜM

Evlilik Hakkında Her Şey 22. bölümünün özeti, Yıldırım'ın ölümünün kaza olmadığını öğrenen Azra, gerçeği ortaya çıkarmak için harekete geçer. Azra ve Efe'nin çözmesi gereken düğüm; Buket'in şüpheli intiharı ve Yıldırım'ın ölümü arasındaki bağlantıdır. Çolpan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yapacağı konuşmaya hazırlanırken Cevher Hukuk'un kapısını çalan sürpriz bir müvekkil, onu zorlu bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Azra'nın bildiklerini öğrenmek isteyen Haluk, Azra'ya büyük bir tuzak kurar. Haluk'un maskesini düşürmeye kararlı olan Azra'nın ise bunu başarabilmesi için yardıma ihtiyacı vardır. Bora, Sanem, Azra ve Efe kendilerini tehlikeli bir oyunun içinde bulurlar. Cinayet üzerindeki sır perdesi aralandıkça onları bekleyen tehlike de büyümektedir...



Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm özeti, Yıldırım'ın ölümünün üzerinden bir sene geçmiş olmasına rağmen Azra acısını ilk günkü gibi yaşamaya devam etmektedir. Yıldırım'ın ölümünden kendisini ve Çolpan'ı sorumlu tutan Azra, avukatlığı bırakmış Güneş'in kafesinde çalışmaya başlamıştır. Herkes Azra'nın yeniden yaşama dönmesi için çaba gösterse de Azra için bu hiç kolay olmayacaktır. Artık ne hayata ne de mesleğine karşı bir heyecan duygusu yoktur içinde. Arsen Hukuk'la yolları ayıran Çolpan, Erman'la karşı karşıya geldikleri yeni bir dava ile rekabetine kaldığı yerden devam edecektir. Geçen bir sene zarfında Sanem ve Bora arasındaki ilişkinin boyutu da değişmiştir. Aralarındaki yakınlığı fark eden Deniz ikisinin neler karıştırdığını öğrenmek için peşlerine düşer. Haluk, Yıldırım'ın anılarıyla yaşamaya devam eden Azra'yı ziyaret eder ve onu bir sene önce intihar ederek ölen karısı Buket'e ithaf ettiği kitabının tanıtım gecesine davet eder. Başta bu davete sıcak bakmayan Azra, Haluk'un samimiyetinden şüphe edeceği bir şey fark eder. Böylece davete katılmayı kabul eden Azra'yı orada büyük bir sürpriz beklemektedir. Haluk'un maskesini düşürmek için davete bomba gibi bir giriş yapan avukat Efe Avcı; geceye damgasını vuracaktır.



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