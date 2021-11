(EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 8. BÖLÜM) İzle yeni bölüm, tek parça kesintisiz Evlilik Hakkında Her Şey full canlı yayın

Sergen'den problemsiz bir şekilde boşanabilmek için gerekli tüm evrakları tamamlayan Azra, Yıldırım'a sürpriz bir ziyarette bulunur. Bu esnada Koray, Melisa'yı kontrol altında tutabilmek için yeni bir taktiğe başvuracaktır. Durum karşısında eli kolu iyice bağlanan Melisa'nın tek çıkış yolu olan Azra'yla buluşması daha da zorlaşır. Eylül'ün sırrı ile ilgili yeni bir ipucu bulan Sanem, Ural'la yeni bir maceraya atılır. Bu sırada emeklilik hayatına adapte olmaya çalışan Çolpan, Yıldırım'dan beklenmedik bir teklif alır. Azra, kararlı adımlarla boşanma yolunda ilerlerken kendisini bekleyen kötü sürprizlerden habersizdir.

Ailesine boşanacağını söylemeye hazırlanan Azra'nın aniden değişen kararı merak konusudur. Duruma en çok Yıldırım ve Sanem bozulurken, Sergen son anda dağılmaktan kurtulan evliliğine sıkı sıkı tutunmaya kararlıdır. Bu esnada oğlu Eren'in okul gösterisinde ünlü şarkıcı Melisa Tercan ile karşılaşan Azra, yeni müvekkiliyle tanıştığından habersizdir. Miray'ın hayatına sızmış olan Jale ise Azra ve Sergen'in boşanmayacağını öğrenince deliye döner. Azra'nın hayatını zorlaştıracak yeni bir planın adımını atar. Bu sırada Cevher Hukuk'un devir işlemleri için Arsen Hukuk'a gelen Çolpan zor anlar yaşayacaktır. Sanem ve Ural, Eylül'ün sakladığı gerçeğin peşindeyken beklenmedik biriyle karşılaşırlar. Sergen ise karısıyla arasının düzeliyor olmasından memnun, hayatı eski düzenine kavuşacak diye ümitlidir. Bu yüzden hayatından tümüyle çıkarmak istediği Jale ise daha da öfkelenerek intikam konusunda kararlı adımlar atacaktır. Bu esnada Azra'nın Sergen'e hazırladığı büyük sürpriz ise her şeyi değiştirecektir...

Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey. BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek. Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek