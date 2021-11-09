Evlilik Hakkında Her Şey 8. bölüm izle full FOX TV (YENİ BÖLÜM)

Evlilik Hakkında Her Şey 8. bölüm full izle FOX TV'de 9 Kasım Salı günü ekranlardaki yerini alıyor. Yeni dizi olan Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümünde yaşanan olaylar, son bölümün devamında izleyicilerin beğenisine sunuluyor.

09 Kasım 2021 11:07
Evlilik Hakkında Her Şey 8. bölüm izle full FOX TV (YENİ BÖLÜM)
Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey izle full 8. bölüm (YENİ BÖLÜM) olarak yayınlanıyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey 8. bölüm izle full, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm izle ne zaman detaylarını haberimizden görebilirsiniz...
BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm olarak FOX TV Hd yayın full canlı 8. bölümde yaşananlar merakla bekleniyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 8. BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN



EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 7. BÖLÜM FRAGMAN ÖZET

Sergen'den problemsiz bir şekilde boşanabilmek için gerekli tüm evrakları tamamlayan Azra, Yıldırım'a sürpriz bir ziyarette bulunur. Bu esnada Koray, Melisa'yı kontrol altında tutabilmek için yeni bir taktiğe başvuracaktır. Durum karşısında eli kolu iyice bağlanan Melisa'nın tek çıkış yolu olan Azra'yla buluşması daha da zorlaşır. Eylül'ün sırrı ile ilgili yeni bir ipucu bulan Sanem, Ural'la yeni bir maceraya atılır. Bu sırada emeklilik hayatına adapte olmaya çalışan Çolpan, Yıldırım'dan beklenmedik bir teklif alır. Azra, kararlı adımlarla boşanma yolunda ilerlerken kendisini bekleyen kötü sürprizlerden habersizdir.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜM ÖZET

Ailesine boşanacağını söylemeye hazırlanan Azra'nın aniden değişen kararı merak konusudur. Duruma en çok Yıldırım ve Sanem bozulurken, Sergen son anda dağılmaktan kurtulan evliliğine sıkı sıkı tutunmaya kararlıdır. Bu esnada oğlu Eren'in okul gösterisinde ünlü şarkıcı Melisa Tercan ile karşılaşan Azra, yeni müvekkiliyle tanıştığından habersizdir. Miray'ın hayatına sızmış olan Jale ise Azra ve Sergen'in boşanmayacağını öğrenince deliye döner. Azra'nın hayatını zorlaştıracak yeni bir planın adımını atar. Bu sırada Cevher Hukuk'un devir işlemleri için Arsen Hukuk'a gelen Çolpan zor anlar yaşayacaktır. Sanem ve Ural, Eylül'ün sakladığı gerçeğin peşindeyken beklenmedik biriyle karşılaşırlar. Sergen ise karısıyla arasının düzeliyor olmasından memnun, hayatı eski düzenine kavuşacak diye ümitlidir. Bu yüzden hayatından tümüyle çıkarmak istediği Jale ise daha da öfkelenerek intikam konusunda kararlı adımlar atacaktır. Bu esnada Azra'nın Sergen'e hazırladığı büyük sürpriz ise her şeyi değiştirecektir...

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EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMDİR?

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk

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Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek…



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