EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY 19. BÖLÜM İZLE FOX

Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölümünün özeti, Azra uzun bir süreden sonra ilk kez sakin bir pazar günü geçirmeye niyetlenir. Fakat yaşanan sürpriz gelişmeler Azra'nın bu hevesini kursağında bırakacaktır. Nadide ve Selim'in gerçek yüzünü öğrenen Filiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Kızının tehlikede olduğunu anlayan Songül, onu kurtarmak için Azra'dan yardım ister. Azra'nın bir planı vardır ancak bunun gerçekleşmesi için, en büyük düşmanları Bora'nın yardımı gerekmektedir. Sanem Yıldırım'la görüşüp ablasına tüm gerçekleri anlatmasını ister. Akis takdirde Azra her şeyi Sanem'den öğrenecektir. Yıldırım, Sanem'i kendisine bir gün süre vermesi konusunda ikna eder. Yıldırım için artık Aza ile ilişkisinin en büyük kırılma noktası gerçekleşmek üzeredir. Güneş ve Yalın ikilisi, Erman ve Çolpan'a eğlenceli bir sürpriz hazırlığına girişirler. Bora'nın kim olduğuna dair sır perdesi tamamen kalkmak üzeredir. Bora'nın kimliği herkesin hayatında büyük değişimlere yol açacak ve kahramanlarımızı yeni bir dönemin başlangıcına sürükleyecektir

Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm özeti, Yıldırım ve Bora'nın geçmişlerindeki sır perdesi aralanırken, Yıldırım'dan şüphelenen Sanem'in bu işin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Gözünü karartan Sanem düşmanın inine girmenin yollarını arar. Yüzükle yakalanan Songül, Nadide tarafından tehdit edilmeye başlanır. Azra'nın Songül'ü kurtarmak için bir planı vardır fakat bunun için duayen avukatların yardımı gerekmektedir. Erman ve Çolpan, Songül davasında Azra'ya sürpriz bir yardımda bulunurlar. Bununla beraber Güneş'in kafesini yeni üsleri olarak belirleyen Erman ve Çolpan, "kırk yıllık günah" olarak adlandırdıkları Vedat Parmaksız davasını, Azra, Sanem ve Yıldırım'la paylaşırlar. Bora hakkındaki düğümü çözmenin tek yolu, onun gerçekte kim olduğunu öğrenmekten geçmektedir. Sonuç olarak Vedat Parmaksız ve Bora arasında bir bağ olup olmadığını araştırmaya karar verirler. Fakat bunun için önemli bir düşmanının yardımına ihtiyaçları vardır. Bu meseleyi sona erdirmeye kararlı olan Azra ve Sanem'i tehlikeli bir yolculuk beklemektedir.



Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan'ın oturduğu Evlilik Hakkında Her Şey senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, MF Yapım imzalı FOX'un yeni dizisi Evlilik Hakkında Her Şey izle full 19. bölüm (YENİ BÖLÜM) olarak yayınlanıyor. Peki Evlilik Hakkında Her Şey 19. bölüm izle full, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm izle ne zaman detaylarını haberimizden görebilirsiniz...BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması olarak ekrana gelecek Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm olarak FOX TV Hd yayın full canlı 19. bölümde yaşananlar merakla bekleniyor.Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmil, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru YavrucukBir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek