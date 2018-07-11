  •  
    Cengiz'den F.Bahçe'nin transferleri için mesaj!
  •  
    G.Saray, 23'lük kalecinin TRANSFERİNİ bitirdi!..
  •  
    Cristiano Ronaldo'nun yerine kimi alacaklar?
  •  
    Ve Peynir, ekmek gibi CR7 forması satılıyor!...
  •  
    Ryan Babel'in geleceği! "1 cevapsız arama..."

Everton'dan Yerry Mina'ya 24 milyon euro

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği savunma oyuncusu Yerry Mina için devreye giren Everton, Barcelona'ya 24 milyon euroluk bir teklif sunacak.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Everton'dan Yerry Mina'ya 24 milyon euro
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Temmuz 2018 01:52
Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Yerry Mina için Premier League ekiplerinden Everton kesenin ağzını açtı.

Fenerbahçe'nin savunmaya takviye için düşündüğü Yerry Mina için Everton Barcelona'ya 24 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

İspanyol basınında yer alan haberde Everton Futbol Direktörü Marcel Brands'ın geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle Mina konusunda bir ön görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Mavi-beyazlı ekibin 24 milyon euroluk teklifine Barcelona'nın da olumlu yanıt vermesi bekleniyor.

23 yaşındaki Yerry Mina, geçen sezon ortasında Palmeiras'tan Barcelona'ya 11.8 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için