Everton'dan Yerry Mina'ya 24 milyon euro

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Yerry Mina için Premier League ekiplerinden Everton kesenin ağzını açtı.
Fenerbahçe'nin savunmaya takviye için düşündüğü Yerry Mina için Everton Barcelona'ya 24 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
İspanyol basınında yer alan haberde Everton Futbol Direktörü Marcel Brands'ın geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle Mina konusunda bir ön görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Mavi-beyazlı ekibin 24 milyon euroluk teklifine Barcelona'nın da olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
23 yaşındaki Yerry Mina, geçen sezon ortasında Palmeiras'tan Barcelona'ya 11.8 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.
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Fenerbahçe'nin savunmaya takviye için düşündüğü Yerry Mina için Everton Barcelona'ya 24 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlanıyor.
İspanyol basınında yer alan haberde Everton Futbol Direktörü Marcel Brands'ın geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle Mina konusunda bir ön görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Mavi-beyazlı ekibin 24 milyon euroluk teklifine Barcelona'nın da olumlu yanıt vermesi bekleniyor.
23 yaşındaki Yerry Mina, geçen sezon ortasında Palmeiras'tan Barcelona'ya 11.8 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın