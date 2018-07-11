Everton'dan Yerry Mina'ya 24 milyon euro

Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren ve'nin de gündeminde olaniçinekiplerindenkesenin ağzını açtı.Fenerbahçe'nin savunmaya takviye için düşündüğü Yerry Mina için Everton Barcelona'yabir teklif sunmaya hazırlanıyor.İspanyol basınında yer alan haberde Everton Futbol Direktörü Marcel Brands'ın geçtiğimiz günlerde Barcelonalı yetkililerle Mina konusunda bir ön görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.Mavi-beyazlı ekibin 24 milyon euroluk teklifine Barcelona'nın da olumlu yanıt vermesi bekleniyor.23 yaşındaki Yerry Mina, geçen sezon ortasında Palmeiras'tan Barcelona'ya 11.8 milyon euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.