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Everton'dan üç flaş transfer!

Transfer döneminde hangi takıma gideceği büyük merak konusu olan Yerry Mina, Bernard ve Andre Gomes, Everton'a transfer oldu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Everton'dan üç flaş transfer!
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09 Ağustos 2018 19:03
Everton, Premier Lig transfer döneminin son gününe damga vurdu ve kadrosunu üç flaş transfer ile güçlendirdi.

Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, Barcelona'dan Kolombiyalı stoper Yerry Mina'yı 30.25 milyon euroya kadrosuna kattı. Mina ile Fenerbahçe, Galatasaray, Lyon ve Manchester United ilgileniyordu.

BERNARD'I DA KAPTILAR!

Everton'ın bir diğer flaş transfer ise Bernard oldu. Shakthar Donetsk ile ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Brezilyalı yıldız, Chelsea ve Milan'ı reddedip Everton ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

BARCELONA'DAN BİR TRANSFER DAHA! 

Transferin hareketli takımı Everton, son olarak Barcelona'nın Portekizli orta saha oyuncusu Andre Gomes'i kadrosuna kattı. Everton, Gomes ile sezon sonuna kadar kiralama konusunda Barcelona ile anlaştıklarını açıkladı.




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