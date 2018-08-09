, Premier Lig transfer döneminin son gününe damga vurdu ve kadrosunu üç flaş transfer ile güçlendirdi.Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, Barcelona'dan Kolombiyalı stoper'yı 30.25 milyon euroya kadrosuna kattı. Mina ile Fenerbahçe, Galatasaray, Lyon ve Manchester United ilgileniyordu.Everton'ın bir diğer flaş transfer iseoldu. Shakthar Donetsk ile ayrıldıktan sonra bonservisi elinde bulunan Brezilyalı yıldız, Chelsea ve Milan'ı reddedip Everton ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.Transferin hareketli takımı Everton, son olarak Barcelona'nın Portekizli orta saha oyuncusu'i kadrosuna kattı. Everton, Gomes ile sezon sonuna kadar kiralama konusunda Barcelona ile anlaştıklarını açıkladı.