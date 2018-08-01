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Everton'dan transfer sürprizi; Badou N'Diaye

Son olarak Lucas Digne'yi kadrosuna katan Everton, Galatasaray'ın transfer listesinde olan Badou N'Diaye'yi kadrosuna katmak üzere.

Kaynak: Sporx.com
Everton'dan transfer sürprizi; Badou N'Diaye
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01 Ağustos 2018 15:00
Son olarak Lucas Digne'yi kadrosuna katan Everton, Galatasaray'ın transfer listesinde olan Badou N'Diaye'yi kadrosuna katmak üzere.

Premier Lig'de transferin kapanmasına kısa bir süre kala hamleler arka arkaya gelmeye başlarken, bir sürpriz de Everton yaptı ve Stoke City'ye veda etmeye hazırlanan NDiaye için görüşmelere başladı. Everton'un yeni menajeri Marco Silva'nın ısrarlı bir şekilde transfer edilmesini istedidği NDiaye için Stoke City'e satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen Everton, Senegalli oyuncu ile de prensip anlaşmasına vardı.

Everton, NDiaye'yi kiralamak istemeyen Stoke City'i ikna ederse transfer kısa bir süre içerisinde açıklanacak. Stoke'un kiralama opsiyonuna yanaşmaması durumunda ise Everton, Senegalli futbolcu için 9 milyon euroluk bonservis bedelini teklif edecek.

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