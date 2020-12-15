Everton'dan Luyindama transferi için milli şart

Everton'ın transfer listesinde yer alan Christian Luyindama'ya İngiliz ekibinden bir şart geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Everton'dan Luyindama transferi için milli şart
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15 Aralık 2020 10:41
Christian Luyındama'nın satışına izin veren Fatih Terim, DR Kongolu stoperiyle ilgili son gelişmeleri yakından takip ediyor.

Everton'la devam eden görüşmelerin bir yerde sıkıştığı İngiliz ekibinin özellikle her milli maç için ülkesine gittiğinde sakatlanan Luyindama'dan imza attıktan sonra milli takımı bırakmasını transfer için şart koştuğu öğrenildi.

İngiltere Premier Lig'de oynama hayali bulunan Luyindama'nın istemeyerek de olsa bu teklifi kabul etmeye yakın olduğu iddia edildi.





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