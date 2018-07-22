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Everton'dan çılgın transfer!

Premier Lig takımlarından Everton, Richarlison için Watford ile yaklaşık 55 milyon euroluk teklifiyle anlaşmaya vardı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Everton'dan çılgın transfer!
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22 Temmuz 2018 18:20
Geçtiğimiz sezon transfer için ödediği bonservis ücretleriyle dikkat çeken Everton, bir flaş transferi daha bitirmeye çok yaklaştı.

Everton, Watford'un Brezilyalı futbolcusu Richarlison için Watford ile yaklaşık 55 milyon euroluk teklifiyle anlaşmaya vardı.

Richarlison, 24 saat içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşmeyi imzalayacak.

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