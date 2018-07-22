Geçtiğimiz sezon transfer için ödediği bonservis ücretleriyle dikkat çeken Everton, bir flaş transferi daha bitirmeye çok yaklaştı.
Everton, Watford'un Brezilyalı futbolcusu Richarlison için Watford ile yaklaşık 55 milyon euroluk teklifiyle anlaşmaya vardı.
Richarlison, 24 saat içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşmeyi imzalayacak.
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Everton, Watford'un Brezilyalı futbolcusu Richarlison için Watford ile yaklaşık 55 milyon euroluk teklifiyle anlaşmaya vardı.
Richarlison, 24 saat içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşmeyi imzalayacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın