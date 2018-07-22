Geçtiğimiz sezon transfer için ödediği bonservis ücretleriyle dikkat çeken, bir flaş transferi daha bitirmeye çok yaklaştı.Everton, Watford'un Brezilyalı futbolcusuin Watford ile yaklaşıkteklifiyle anlaşmaya vardı.Richarlison, 24 saat içinde sağlık kontrollerinden geçecek ve sözleşmeyi imzalayacak.