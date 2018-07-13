Everton'dan Barcelona'ya paket teklif! Digne-Mina...

ardından Barcelona'nın kapısını bir kez daha başka yıldızı için çalmaya hazırlanıyor.İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; Everton, Barcelona'ya iki futbolcu için resmi teklif yapacak.Yerry Mina için 24 milyon euro bütçe ayıran Everton, Lucas Digne'yi de gözüne kestirdi.Haberde; Barcelona'nın sol bek Lucas Digne için en az 12 milyon euro teklif beklediği belirtildi.Everton'ın önümüzdeki günlerde iki futbolcu için Barcelona ile müzakerelere başlayacağı kaydedildi.