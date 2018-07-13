  •  
    F.Bahçe resmen istedi, Lazio direniyor! Teklif...
  •  
    Avrupa'da son dakikada yapılan FLAŞ transferler
  •  
    Obra, futbol takımına TRANSFER yapıyor!..
  •  
    Türkiye'de neler oluyor? Son dakika transferleri!
  •  
    Terim'den 18'lik isim için özel talep; "Alalım"

Everton'dan Barcelona'ya paket teklif! Digne-Mina...

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesindeki Yerry Mina ile ilgilenen Everton, Barcelona'nın bir diğer oyuncusu Lucas Digne'yi de istedi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Everton'dan Barcelona'ya paket teklif! Digne-Mina...
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2018 01:00
Everton, Yerry Mina'nın ardından Barcelona'nın kapısını bir kez daha başka yıldızı için çalmaya hazırlanıyor.

İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; Everton, Barcelona'ya iki futbolcu için resmi teklif yapacak.

Yerry Mina için 24 milyon euro bütçe ayıran Everton, Lucas Digne'yi de gözüne kestirdi.

Haberde; Barcelona'nın sol bek Lucas Digne için en az 12 milyon euro teklif beklediği belirtildi.

Everton'ın önümüzdeki günlerde iki futbolcu için Barcelona ile müzakerelere başlayacağı kaydedildi.



 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için