Everton'dan Barcelona'ya paket teklif! Digne-Mina...

Everton, Yerry Mina'nın ardından Barcelona'nın kapısını bir kez daha başka yıldızı için çalmaya hazırlanıyor.
İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; Everton, Barcelona'ya iki futbolcu için resmi teklif yapacak.
Yerry Mina için 24 milyon euro bütçe ayıran Everton, Lucas Digne'yi de gözüne kestirdi.
Haberde; Barcelona'nın sol bek Lucas Digne için en az 12 milyon euro teklif beklediği belirtildi.
Everton'ın önümüzdeki günlerde iki futbolcu için Barcelona ile müzakerelere başlayacağı kaydedildi.
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İngiliz basınından Telegraph'ta yer alan habere göre; Everton, Barcelona'ya iki futbolcu için resmi teklif yapacak.
Yerry Mina için 24 milyon euro bütçe ayıran Everton, Lucas Digne'yi de gözüne kestirdi.
Haberde; Barcelona'nın sol bek Lucas Digne için en az 12 milyon euro teklif beklediği belirtildi.
Everton'ın önümüzdeki günlerde iki futbolcu için Barcelona ile müzakerelere başlayacağı kaydedildi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın