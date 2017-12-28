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Everton'da resmi ürün skandalı!

Cenk Tosun'u kadrosuna katmaya hazırlanan Premier Lig takımı Everton, resmi mağazasında skandal bir karara imza attı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Everton'da resmi ürün skandalı!
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28 Aralık 2017 20:12
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, resmi mağazasında skandal bir hata yaptı. Everton, satışa çıkarmış olduğu tişörtte tribünde ellerinde atkı tutan taraftar topluluğunun görseline yer verdi.

Skandal ise kısa bir süre sonra açığa çıktı. Tişörtte yer alan taraftarların Everton değil, Everton'ın ezeli rakibi Liverpool taraftarları olduğu anlaşıldı.

Fotoğrafın 1969 yılında oynanan Liverpool - Leeds maçına ait olduğu ve fotoğrafın çekildiği statta 53,750 taraftarın olduğu belirtildi.

SKANDALIN ARDINDAN SATIŞTAN KALKTI

Gerçeğin ortaya çıkmasının hemen ardından Everton, tişörtü satıştan kaldırttı.



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