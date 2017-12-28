İngiltere Premier Lig takımlarından, resmi mağazasında skandal bir hata yaptı. Everton, satışa çıkarmış olduğu tişörtte tribünde ellerinde atkı tutan taraftar topluluğunun görseline yer verdi.Skandal ise kısa bir süre sonra açığa çıktı. Tişörtte yer alan taraftarların Everton değil, Everton'ın ezeli rakibitaraftarları olduğu anlaşıldı.Fotoğrafın 1969 yılında oynanan Liverpool - Leeds maçına ait olduğu ve fotoğrafın çekildiği statta 53,750 taraftarın olduğu belirtildi.Gerçeğin ortaya çıkmasının hemen ardından Everton, tişörtü satıştan kaldırttı.