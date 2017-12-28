İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, resmi mağazasında skandal bir hata yaptı. Everton, satışa çıkarmış olduğu tişörtte tribünde ellerinde atkı tutan taraftar topluluğunun görseline yer verdi.
Skandal ise kısa bir süre sonra açığa çıktı. Tişörtte yer alan taraftarların Everton değil, Everton'ın ezeli rakibi Liverpool taraftarları olduğu anlaşıldı.
Fotoğrafın 1969 yılında oynanan Liverpool - Leeds maçına ait olduğu ve fotoğrafın çekildiği statta 53,750 taraftarın olduğu belirtildi.
SKANDALIN ARDINDAN SATIŞTAN KALKTI
Gerçeğin ortaya çıkmasının hemen ardından Everton, tişörtü satıştan kaldırttı.
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Skandal ise kısa bir süre sonra açığa çıktı. Tişörtte yer alan taraftarların Everton değil, Everton'ın ezeli rakibi Liverpool taraftarları olduğu anlaşıldı.
Fotoğrafın 1969 yılında oynanan Liverpool - Leeds maçına ait olduğu ve fotoğrafın çekildiği statta 53,750 taraftarın olduğu belirtildi.
SKANDALIN ARDINDAN SATIŞTAN KALKTI
Gerçeğin ortaya çıkmasının hemen ardından Everton, tişörtü satıştan kaldırttı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın