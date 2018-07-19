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Everton'da Cenk Tosun'a rakip geliyor!

Premier Lig ekibi Everton'ın forvet hattına Michy Batshuayi'yi düşündüğü iddia edildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Everton'da Cenk Tosun'a rakip geliyor!
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19 Temmuz 2018 17:36
Teknik direktörlük görevine Marco Silva'yı getiren Everton, transferde de vites arttırmaya başlıyor.

İngiliz Mirror gazetesinin iddiasına göre Everton, bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi kiralamak istiyor.

Forvet hattında Cenk Tosun ve Oumar Niasse'yi bulunduran Everton, Batshuayi'yi alması halinde forvet hattındaki futbolcu sayısı 3'e çıkacak.

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