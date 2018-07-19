Teknik direktörlük görevine Marco Silva'yı getiren Everton, transferde de vites arttırmaya başlıyor.
İngiliz Mirror gazetesinin iddiasına göre Everton, bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi kiralamak istiyor.
Forvet hattında Cenk Tosun ve Oumar Niasse'yi bulunduran Everton, Batshuayi'yi alması halinde forvet hattındaki futbolcu sayısı 3'e çıkacak.
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İngiliz Mirror gazetesinin iddiasına göre Everton, bonservisi Chelsea'de bulunan Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi kiralamak istiyor.
Forvet hattında Cenk Tosun ve Oumar Niasse'yi bulunduran Everton, Batshuayi'yi alması halinde forvet hattındaki futbolcu sayısı 3'e çıkacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın