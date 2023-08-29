Everton yeni santrforunu açıkladı

Everton, Udinese'den Portekizli golcü futbolcu Beto'yu transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; evertonfc.com
Abone Ol
Everton yeni santrforunu açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ağustos 2023 17:34
İngiltere Premier Lig ekibi Everton, İtalya'nın Udinese takımından Portekizli golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna kattı.

Everton Kulübü, 25 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında transferin 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.

Udinese formasıyla 65 maça çıkan 1,94 metre boyundaki santrfor, 22 gollük katkı sağladı.

Premier Lig'e ilk üç maçını kaybederek kötü bir başlangıç yapan Everton, puansız son sırada bulunuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery