Everton yeni santrforunu açıkladı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton, İtalya'nın Udinese takımından Portekizli golcü futbolcu Beto'yu kadrosuna kattı.
Everton Kulübü, 25 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında transferin 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Udinese formasıyla 65 maça çıkan 1,94 metre boyundaki santrfor, 22 gollük katkı sağladı.
Premier Lig'e ilk üç maçını kaybederek kötü bir başlangıç yapan Everton, puansız son sırada bulunuyor.
Everton Kulübü, 25 yaşındaki futbolcuyla Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
İngiltere basınında transferin 30 milyon sterlin bonservis bedeliyle gerçekleştiği öne sürüldü.
Udinese formasıyla 65 maça çıkan 1,94 metre boyundaki santrfor, 22 gollük katkı sağladı.
Premier Lig'e ilk üç maçını kaybederek kötü bir başlangıç yapan Everton, puansız son sırada bulunuyor.