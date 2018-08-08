Everton ve Manchester United, Zouma için yarışta!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı belirtilen stoperiçin Premier Lig ekipleri devreye girdi.Fransa basınından L'Equipe'te yer alan habere göre; Everton ve Manchester United, Chelsea'nin stoperi Kurt zouma için teklif yaptı.Haberde; Everton'ın kiralık teklifinde bulunduğu ancak Manchester United'ın oyuncunun bonservisini almak istediği belirtildi.Ayrıca Chelsea'nin, Zouma'yı doğrudan rakibi olan Manchester United'a göndermeye sıcak bakmadığı vurgulandı.23 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezonu da Stoke City'de kiralık geçirmiş ve kırmızı-beyazlı ekibin formasıyla Premier League'de 34 maça çıkmıştı.