Everton'un Beşiktaş'tan Cenk Tosun beklentisi

Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için teklif yaptığı ancak Everton kulübünün ise asgari düzeyde bir teklif beklediği bildirildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Everton'un Beşiktaş'tan Cenk Tosun beklentisi
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02 Ocak 2022 11:35
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Cenk Tosun
Cenk Tosun
Beşiktaş
Beşiktaş Cenk Tosun transferinde artık geri sayıma geçerken, İngiltere'den de bu transferle ilgili bazı detaylar gün yüzüne çıktı.

İngiliz basınında Beşiktaş'ın Cenk Tosun'u bedelsiz kiralamak için teklif yaptığı ancak Everton kulübünün ise asgari düzeyde bir teklif beklediği bildirildi.

Mavi-beyazlılar ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan yıldız futbolcu için, bedelsiz kiralama teklifi yapıldı. Ancak İngilizler Everton'ın az da olsa bir ücret beklentisi içerisinde olduğunu belirtti.

Taraflar arasında görüşmeler devam ederken, Everton'un Cenk Tosun'un ayrılmasıyla yaklaşık 1.5 milyon sterlin tasarruf yapacağına dikkat çekildi.  

 


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