Everton, transferi bitiriyor! Barça açıkladı

'un da formasını giydiği Everton, bir transferi daha bitiriyor.Everton, bir süredir gündeminde olan sol kanat oyuncusuile kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak.Barcelona da, Digne'nin transfer işlemlerini tamamlamak için İngiltere'ye gittiğini açıkaldı. Everton bu transer için Barcelona'ya yaklaşık 28 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.Everton, bu sezon Digne dışında kadrosuna Watford'dan 45 milyon euroya Richarlison'u katmıştı.