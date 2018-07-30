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Everton, transferi bitiriyor! Barça açıkladı

Everton, Barcelona forması giyen Lucas Digne'nin transferini bitiriyor.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Everton, transferi bitiriyor! Barça açıkladı
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30 Temmuz 2018 01:58
Cenk Tosun'un da formasını giydiği Everton, bir transferi daha bitiriyor.

Everton, bir süredir gündeminde olan sol kanat oyuncusu Lucas Digne ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalayacak.

Barcelona da, Digne'nin transfer işlemlerini tamamlamak için İngiltere'ye gittiğini açıkaldı. Everton bu transer için Barcelona'ya yaklaşık 28 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Everton, bu sezon Digne dışında kadrosuna Watford'dan 45 milyon euroya Richarlison'u katmıştı.

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