Everton taraftarlarından Dele Alli'ye destek

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Dele Alli, Everton taraftarlarından büyük bir destek gördü.
Özel hayatındaki zorlukları korkusuzca anlatmaktan çekinmeyen İngiliz yıldızın sözlerinin ardından Everton tribünlerinde, "Dele'ye inanın!" ifadeleri içeren bir pankart açıldı.
DELE ALLI NE DEMİŞTİ?
Overlap'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan Dele Alli, şu sözleri sarf etmişti;
"TACİZE UĞRADIM"
"Dürüst olmak gerekirse çocukluğum hakkında çok fazla konuşmadığım bir şey. Altı yaşındayken, sık sık evde bulunan annemin bir arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti ve bu olay ben altı yaşındayken oldu. Disiplin için Afrika'ya gönderildim ve sonra yeniden geri gönderildim.
"7 YAŞINDA SİGARAYA BAŞLADIM"
Yedi yaşında sigara içmeye başladım. Sekiz yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Benden yaşlı biri, bana bisikletli birini kimsenin durdurmayacağını söyledi. Ben de elimde futbol topu ve bisiklet ile etrafta gezinmeye ve uyuşturucu satmaya başladım. On bir yaşında bir adam beni köprüden aşağı sarkıttı."
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Özel hayatındaki zorlukları korkusuzca anlatmaktan çekinmeyen İngiliz yıldızın sözlerinin ardından Everton tribünlerinde, "Dele'ye inanın!" ifadeleri içeren bir pankart açıldı.
DELE ALLI NE DEMİŞTİ?
Overlap'e verdiği röportajda çarpıcı açıklamalarda bulunan Dele Alli, şu sözleri sarf etmişti;
"TACİZE UĞRADIM"
"Dürüst olmak gerekirse çocukluğum hakkında çok fazla konuşmadığım bir şey. Altı yaşındayken, sık sık evde bulunan annemin bir arkadaşı tarafından tacize uğradım. Annem alkolikti ve bu olay ben altı yaşındayken oldu. Disiplin için Afrika'ya gönderildim ve sonra yeniden geri gönderildim.
"7 YAŞINDA SİGARAYA BAŞLADIM"
Yedi yaşında sigara içmeye başladım. Sekiz yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Benden yaşlı biri, bana bisikletli birini kimsenin durdurmayacağını söyledi. Ben de elimde futbol topu ve bisiklet ile etrafta gezinmeye ve uyuşturucu satmaya başladım. On bir yaşında bir adam beni köprüden aşağı sarkıttı."
RÖPORTAJIN TAMAMINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ