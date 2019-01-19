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Everton, Southampton'a diş geçiremedi

Cenk Tosun'un son 25 dakika görev aldığı maçta Everton, Southampton'a 2-1 mağlup oldu.

Kaynak: Sporx.com
Everton, Southampton'a diş geçiremedi
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19 Ocak 2019 19:57
Premier League'in 23. haftasında Southampton, Cenk Tosun'un görev yaptığı Everton ile karşılaştı. Cenk Tosun'un ikinci yarıda süre aldığı maçta Everton, Southampton'a 2-1 mağlup oldu.

Milli oyuncumuz Cenk Tosun, 65. dakikada Richarlison yerine oyuna dahil oldu. Everton'ın tek golünü 90+1. dakikada Gylfi Sigurdsson attı.

Southampton'a galibiyeti getiren golleri 50. dakikada James Ward-Prowse, 64. dakikada kendi kalesine Lucas Digne kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Southampton puanını 22'ye çıkarırken, Everton 30 puanda kaldı.

Southampton bir sonraki hafta ligde sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Everton ise gelecek maçında deplasmanda Huddersfield ile karşı karşıya gelecek.



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