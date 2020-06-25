Everton, Niasse'nin ayrılığını açıkladı

İngiltere Premier Lig kulübü Everton, haziran ayı sonunda 3 oyuncusuyla yollarını ayıracağını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeleri 30 Haziran'da bitecek Oumar Niasse, Cuco Martina ve Luke Garbutt ile yeni sözleşme yapılmayacağı belirtildi.



2013-2014 sezonunda Akhisarspor forması giyen 30 yaşındaki Nijeryalı forvet Niasse, Lokomotiv Moskova macerasının ardından 2016'da transfer olduğu Everton'da fazla forma şansı bulamamıştı.



Öte yandan, Leighton Baines'ın sözleşmesinin sezon sonuna kadar uzatıldığı ve 35 yaşındaki tecrübeli sol beke bir yıllık yeni sözleşme teklif edildiği kaydedildi.



