Everton - Manchester City maçına koronavirüs engeli

Everton - Manchester City maçı konuk ekipteki birçok oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.



Manchester City'de daha önce Kyle Walker ve Gabriel Jesus'un koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. İki oyuncu Newcastle United maçında oynamamıştı.



İki oyuncuyla temaslı olan bazı oyuncuların da koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.



Manchester City'den yapılan açıklamada, "Daha önce belirtilen 4 koronavirüs vakasından sonra birçok kişinin testi pozitif çıkmıştır. Bu nedenle antrenman sahaları ve akademi tesisleri belirsiz bir süre kapatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



