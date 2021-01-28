Everton - Leicester kapışmasında kazanan çıkmadı

Premier Lig'in 20. haftasında Everton ile Leicester City 1-1 berabere kaldı. Cengiz Ünder 68'de, Çağlar Söyüncü 77'de oyuna girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Everton - Leicester kapışmasında kazanan çıkmadı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2021 03:16
Premier Lig'in 20. haftasında Everton, sahasında Leicester City'le 1-1 berabere kaldı.

Goodison Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada Everton'ın golünü 30. dakikada James Rodriguez atarken, Leicester City'nin golü de 67. dakikada Youri Tielemans'tan geldi.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü karşılaşmaya yedek başladı. Cengiz Ünder 68. dakikada, Çağlar Söyüncü de 77. dakikada oyuna girdi.

Everton'da oynayan milli futbolcu Cenk Tosun takımın 18 kişilik kadrosunda yer bulamadı.

Bu sonuçla Everton puanını 33'e, Leicester City ise 39'a yükseltti.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için