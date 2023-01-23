Everton, Lampard ile yollar ayrılıyor

İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Everton, Frank Lampard için kararını verdi.



İngiliz basınında yer alan habere göre, kulüp, Lampard'ın görevine son verdi. Ayrılık açıklamasının kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.



Everton'ın başında bu sezon 20 Lig maçına çıkan genç teknik adam, sadece 3 galibiyet alabildi.



Lampard, Ocak 2022'den bu yana Everton'da çalışıyordu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ