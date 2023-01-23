Everton, Lampard ile yollar ayrılıyor

Everton'ın, teknik direktör Frank Lampard ile yollarını ayırdığı ve resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılacağı aktarıldı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Everton, Lampard ile yollar ayrılıyor
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23 Ocak 2023 18:20
İngiltere Premier Lig'de bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Everton, Frank Lampard için kararını verdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, kulüp, Lampard'ın görevine son verdi. Ayrılık açıklamasının kısa süre içerisinde yapılacağı belirtildi.

Everton'ın başında bu sezon 20 Lig maçına çıkan genç teknik adam, sadece 3 galibiyet alabildi.

Lampard, Ocak 2022'den bu yana Everton'da çalışıyordu.

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