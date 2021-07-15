"Everton küçük takım" sözlerini ilk kez açıkladı

Everton'un yeni hocası Rafael Benitez, 2007 yılında söylediği sözlerle ilgili ilk kez konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; evertonfc.com
Abone Ol
'Everton küçük takım' sözlerini ilk kez açıkladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Temmuz 2021 09:06
Everton menajeri Rafael Benitez, 2007 yılında Liverpool hocasıyken 'Maviler' için söylediği 'küçük kulüp' sözlerine açıklık getirdi.

Benitez o dönem söylediği sözlerin uzun zaman önce ağzından çıktığını belirterek kendisini, "Ben burada var olduğun yer için savaşma konusuna odaklanmak istiyorum. Her maçta elimden geleni yapacağım ve kulübün büüyümesini sağlamaya katkı vereceğim. Everton taraftarı mutlu, Liverpoollu olup bana destek verenler de var. 1-2 kişinin beni istememesi yerine çoğunluğun ne dediğine odaklanmak daha mantıklı olur" sözleriyle savundu.

İspanyol hoca Everton'a mutlak başarı parolasıyla geldiğini belirterek, "Futbol duygu işidir, herkesin kendi görüşleri vardır. Benim için Everton macerası yeni bir meydan okuma. Korkmuyorum, kazanmak istiyorum" diye konuştu.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.