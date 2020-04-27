'Everton, Gheorghe Hagi'yi çok istedi ama alamadı!'

İngiltere Premier Lig ekibi Everton'ın 1990 yılında Gheorghe Hagi'yi transfer etmek için İspanya'ya bir ekip gönderdiği ortaya çıktı.
"90'larda Everton" podcastinin ilk bölümünde, Everton'da Colin Harvey'den teknik direktörlük görevini devralan Howard Kendall'ın, o sıralarda La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Hagi için devreye girdiği anlatıldı.
İngiliz gazeteci Phil Kirkbride'ın düzenlediği programa katılan Everton İstatistikçisi Gavin Buckland, Maviler'in Hagi'nin transferini çok istediğini ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildiğini söyledi.
Buckland, yaşananları şu şekilde anlattı;
"Everton, Gheorghe Hagi'yi transfer etmek istedi. Hagi, o dönemde Real Madrid'de forma giyiyordu ancak bonservisi çok yüksekti. Howard onunla görüşmek ve imza attırmak için Jim Greenwood ile İspanya'ya gitmişti. Düşünsenize; Gheorghe Hagi, Everton için top koşturuyor. Ancak Hagi'nin yüksek bonservisi, bu transfere engel oldu."
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"90'larda Everton" podcastinin ilk bölümünde, Everton'da Colin Harvey'den teknik direktörlük görevini devralan Howard Kendall'ın, o sıralarda La Liga devi Real Madrid'de forma giyen Hagi için devreye girdiği anlatıldı.
İngiliz gazeteci Phil Kirkbride'ın düzenlediği programa katılan Everton İstatistikçisi Gavin Buckland, Maviler'in Hagi'nin transferini çok istediğini ancak yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçildiğini söyledi.
Buckland, yaşananları şu şekilde anlattı;
"Everton, Gheorghe Hagi'yi transfer etmek istedi. Hagi, o dönemde Real Madrid'de forma giyiyordu ancak bonservisi çok yüksekti. Howard onunla görüşmek ve imza attırmak için Jim Greenwood ile İspanya'ya gitmişti. Düşünsenize; Gheorghe Hagi, Everton için top koşturuyor. Ancak Hagi'nin yüksek bonservisi, bu transfere engel oldu."
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