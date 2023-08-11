Everton genç golcüyü kadrosuna kattı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, Sporting Lisbon'da forma giyen 19 yaşındaki Youssef Chermiti'yi kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; evertonfc.com
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Everton genç golcüyü kadrosuna kattı!
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11 Ağustos 2023 16:30
İngiliz ekibi Everton, forvet hattını genç yetenek Youssef Chermiti ile güçlendirdi.
 Kulüpten yapılan açıklamada, Chermiti'ye ödenecek bonservis bedeli konusunda Sporting Lisbon ile anlaşmaya varıldığı ve Portekizli futbolcuyla dört yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Everton, bu transfer için Portekiz temsilcisine 15 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyecek.

Portekiz Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde görev alan 1,92 metre boyundaki santrfor, altyapısından yetiştiği Sporting Lisbon formasıyla geçen sezon 16 lig maçında 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

 

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