Everton, Fulham deplasmanında paçayı zor kurtardı!

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta mücadelesinde Everton, deplasmanda Fulham'ı 3-2 mağlup etti ve 3 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Everton, Fulham deplasmanında paçayı zor kurtardı!
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22 Kasım 2020 16:57
İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Fulham, Everton'ı konuk etti.

Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan müsabaka Everton'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1 ile 29. dakikalarda Calvert Lewin ve 35. dakikada Doucoure kaydetti. Fulham'ın gollerini ise 15. dakikada Reid ve 70. dakikada Loftus-Cheek attı.

Fulham, 68. dakikada Cavaleiro'nun ayağından kullanılan bir penaltıdan yararlanamadı.

Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, mücadelede süre almadı.

3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Everton, puanını 16 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Fulham ise 4 puanla 17. sırada yer buldu.

Everton, gelecek hafta Leeds United'ı ağırlayacak. Fulham ise Leicester deplasmanına gidecek.



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