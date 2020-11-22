Everton, Fulham deplasmanında paçayı zor kurtardı!

İngiltere Premier Lig'de 9. hafta karşılaşmasında Fulham, Everton'ı konuk etti.



Craven Cottage Stadyumu'nda oynanan müsabaka Everton'ın 3-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 1 ile 29. dakikalarda Calvert Lewin ve 35. dakikada Doucoure kaydetti. Fulham'ın gollerini ise 15. dakikada Reid ve 70. dakikada Loftus-Cheek attı.



Fulham, 68. dakikada Cavaleiro'nun ayağından kullanılan bir penaltıdan yararlanamadı.



Everton'da forma giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, mücadelede süre almadı.



3 maçlık mağlubiyet serisine son veren Everton, puanını 16 yaptı ve 6. sırada yer aldı. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Fulham ise 4 puanla 17. sırada yer buldu.



Everton, gelecek hafta Leeds United'ı ağırlayacak. Fulham ise Leicester deplasmanına gidecek.



