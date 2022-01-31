Everton, Frank Lampard'ı açıkladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Frank Lampard'ı teknik direktörlüğe getirdi.



Merseyside ekibinden yapılan açıklamada, Lampard ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Everton, Rafael Benitez'in ardından teknik direktörlük için Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'yı da istemişti.



PEREIRA'NIN EVERTON SÖZLERİ



Frank Lampard'ın açıklanmasından önce Everton ile görüşen Vitor Pereira, İngiliz basınına açıklamalarda bulunmuştu.



Portekizli teknik adam, "Goodison Park'ta maç izlemek ve taraftarları görmek bana menajer olmam için ilham verdi. Tüm kariyerim boyunca, baskı altında çalıştım. Tabii ki hala işi istiyorum. Bu kulübün vereceği bir karar. Tüm kariyerim boyunca tutkum ve inancım vardı. Bunu kulübe önerebilirim. Günün 24 saati yüzde yüzümü futbola verebilirim. Everton'ın başka adayları da var ve şimdi karar verme zamanının geldiğini biliyorum. Bana karar için beklememi ve sakin kalmamı söylediler. Yaptığımız toplantılardan memnunlar, hepsi bu kadar. Şu an ya da ileride Premier Lig'de bir takım çalıştıracağımdan eminim. Ben bir profesyonelim ve işimi yapıyorum. Şimdi ise kararın verilmesini bekliyorum" sözlerini kullanmıştı.





İLGİLİ VİDEO