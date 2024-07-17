Everton efsanesi Heitinga, Liverpool'da!

Liverpool, teknik direktör Arne Slot'un yardımcılığına Everton efsanesi John Heitinga'nın getirildiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Everton efsanesi Heitinga, Liverpool'da!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Temmuz 2024 17:44
Liverpool, teknik direktör Arne Slot'un yardımcılığına sürpriz bir ismi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada; Hollandalı teknik direktör Arne Slot'un yardımcılığı için göreve getirilen yeni ismin John Heitinga olduğu açıklandı.

Futbolculuk döneminde 5.5 sezon Everton forması giyen ve Liverpool taraftarlarından tepki gören bir isim olan John Heitinga, 140 kez Everton formasıyla sahaya çıkmıştı.

40 yaşındaki John Heitinga, geçtiğimiz sezon West Ham'da David Moyes'un yardımcılığını üstlenmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery