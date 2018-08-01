  •  
    Beşiktaş'ta iki FLAŞ imza için geri sayım başladı!..
  •  
    İşte Avrupa'da yapılan son dakika transferleri
  •  
    Galatasaray'dan yeni transfere veto: "Asla"
  •  
    UEFA resmen açıkladı; "Bu sezon mutlaka..."
  •  
    G.Saray'ın gözdesi için Fenerbahçe'den teklif!

Everton, Digne'yi transfer etti

İngiliz kulübü Everton, Barcelona'nın Fransız futbolcusu Digne'yi 20,2 milyon avroya renklerine bağladı.

Kaynak: AA
Everton, Digne'yi transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Ağustos 2018 14:19
İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Fransız sol bek Lucas Digne'yi Barcelona'dan transfer etti.

Everton Kulübünden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Fransız milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Barcelona, transferin 20,2 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini belirtti.

Lille altyapısından yetişen Digne, Barcelona'dan önce Paris Saint-Germain ve Roma kulüplerinin de formasını giydi.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için