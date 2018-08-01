Everton, Digne'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton, Fransız sol bek Lucas Digne'yi Barcelona'dan transfer etti.
Everton Kulübünden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Fransız milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Barcelona, transferin 20,2 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini belirtti.
Lille altyapısından yetişen Digne, Barcelona'dan önce Paris Saint-Germain ve Roma kulüplerinin de formasını giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Everton Kulübünden yapılan açıklamaya göre 25 yaşındaki Fransız milli futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandı. Barcelona, transferin 20,2 milyon avro karşılığında gerçekleştiğini belirtti.
Lille altyapısından yetişen Digne, Barcelona'dan önce Paris Saint-Germain ve Roma kulüplerinin de formasını giydi.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın