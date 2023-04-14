Everton, Dele Alli'yi bedelsiz gönderiyor

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Dele Alli'nin sezon sonunda Everton'dan bedelsiz olarak ayrılabileceği yazıldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Everton, Dele Alli'yi bedelsiz gönderiyor
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14 Nisan 2023 11:00
Beşiktaş'ta İngiliz yıldız Dele Alli'nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.

Geçtiğimiz günlerde Siyah-Beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, "Everton Dele Alli'yi bedelsiz olarak vermesi durumunda Beşiktaş'ta kalabilir" açıklamasını yapmış ve bu sözleri futbol kamuoyunda yankı bulmuştu.

BEDELSİZ VERECEKLER

Başkan Çebi'nin yaptığı bu açıklama göründüğü kadarıyla İngiliz medyasında karşılığını bulmuş durumda. İngiliz basınında yer alan haberlerde, "Everton, Dele Alli'yi Beşiktaş'a bedelsiz olarak vermeye hazır. Dele Alli'nin hiçbir talibi olmadığı gibi yıllık maliyeti vergilerle birlikte 5 milyon Euro. Everton, Beşiktaş'tan bir teklif gelmesi durumunda Dele'yi vermeye hazır olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

ŞENOL GÜNEŞ RAZI

Bu arada Beşiktaş Kulübü'ne yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre; teknik patron Şenol Güneş, yeni sezon öncesi hesaplarını İngiliz futbolcunun kadroda olmamasına göre yapıyor. Ancak; uygun bir maliyetle takımda yer alması durumunda Şenol Güneş'in de bu karara razı olacağı da gelen haberler arasında yer aldı.



 
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