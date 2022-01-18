Everton'da iki isim ön plana çıktı

Rafael Benitez ile yollarını ayıran Everton'da yeni hoca için iki isim ön plana çıktı; Wayne Rooney ve Frank Lampard.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Everton'da iki isim ön plana çıktı
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18 Ocak 2022 17:22
Everton'un, Rafael Benitez'in ardından yeni teknik direktörlük için Wayne Rooney ve Frank Lampard ile görüşme yapacağı belirtildi.

The Telegraph'ta yer alan habere göre; Merseyside temsilcisinin sahibi Farhad Moshiri ve kulüp başkanı Bill Kenwright tarafından iki ismin de değerlendirmeye alındığı kaydedildi.

İngiliz ekibinin, Benitez'in ardından ilk olarak takımın eski menajeri Roberto Martinez ile ilgilendiği ancak Martinez için Belçika Futbol Federasyonu'nun ikna edilemediği aktarıldı.

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