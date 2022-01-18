Everton'da iki isim ön plana çıktı

Everton'un, Rafael Benitez'in ardından yeni teknik direktörlük için Wayne Rooney ve Frank Lampard ile görüşme yapacağı belirtildi.



The Telegraph'ta yer alan habere göre; Merseyside temsilcisinin sahibi Farhad Moshiri ve kulüp başkanı Bill Kenwright tarafından iki ismin de değerlendirmeye alındığı kaydedildi.



İngiliz ekibinin, Benitez'in ardından ilk olarak takımın eski menajeri Roberto Martinez ile ilgilendiği ancak Martinez için Belçika Futbol Federasyonu'nun ikna edilemediği aktarıldı.





İLGİLİ VİDEO