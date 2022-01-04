Everton'da bir imza daha!

Everton, Rangers'tan Nathan Patterson ile sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Everton'da bir imza daha!
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04 Ocak 2022 22:14
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton, sağ beke Rangers'tan takviye yaptı.

Merseyside ekibinden yapılan açıklamada, Rangers'tan Nathan Patterson ile beş buçuk yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Everton'un açıklamasında 20 yaşındaki sağ bek için ne kadar bonservis bedeli ödeneceği bilgisi yer almadı.

Patterson, Vitalii Mykolenko'nun ardından ara transferde Everton'a transfer olan ikinci isim oldu.


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