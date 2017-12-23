Everton Chelsea maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

. Ligin 19. haftasında oynanacak Everton-Chelsea maçı naklen yayınlanacak.23 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacakEverton-Chelsea maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'dan itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 19. Hafta mücadelesinde, 25 puan -6 averaj ile 9. sırada yer alan Everton, 38 puan 18 averaj ile 3. sırada yer alan Chelsea ile karşı karşıya geliyor.- Ev sahibi takımda James McCarthy sakatlığı, misafir takımda ise Alvaro Morata cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- 39.571 kişi kapasiteli Goodison Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Robert Madley yönetecek.- Hakem Robert Madley yönetiminde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.- Hakem Robert Madley yönetiminde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.- Everton 2, Chelsea 7 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.- Everton 12 gol atarken, Chelsea 24 golle karşılık verdi.- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.- Everton 3 ve Chelsea 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.