Everton Chelsea maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?

Everton-Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtını arayanlar bu habere dikkat. Everton-Chelsea maçının tarihi, saati, kanalı belli oldu. İşte detaylar...

23 Aralık 2017 03:15
Everton Chelsea maçı CANLI hangi kanalda saat kaçta?
Everton-Chelsea maçı hangi kanalda, hangi gün ve hangi saatte sorularının yanıtı netleşti. Premier Ligi'nin 19. haftasında Everton-Chelsea karşı karşıya gelecek.

EVERTON-CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? | İngiltere Premier Ligi'nde heyecan başladı. Ligin 19. haftasında oynanacak Everton-Chelsea maçı naklen yayınlanacak.

23 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'da oynanacak maç S Spor'tan canlı olarak yayınlanacak.

Everton-Chelsea maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.30'dan itibaren S Sport ekranlarından futbolseverler ile buluşacak.


Genel Bilgiler

- İngiltere Premier Ligi 2017/2018 Sezonu 19. Hafta mücadelesinde, 25 puan -6 averaj ile 9. sırada yer alan Everton, 38 puan 18 averaj ile 3. sırada yer alan Chelsea ile karşı karşıya geliyor.

- Ev sahibi takımda James McCarthy sakatlığı, misafir takımda ise Alvaro Morata cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

- 39.571 kişi kapasiteli Goodison Park Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Robert Madley yönetecek.

Ev Sahibi

- Hakem Robert Madley yönetiminde çıktığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti.

Konuk Ekip

- Hakem Robert Madley yönetiminde çıktığı 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti.

Son Karşılaşmalar

- Everton 2, Chelsea 7 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.

- Everton 12 gol atarken, Chelsea 24 golle karşılık verdi.

- 4 maç 2,5 gol altında, 6 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.

- 4 maçta karşılıklı gol olurken, 6 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.

- 4 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.

- Everton 3 ve Chelsea 7 maçta ilk golü atan taraf oldular.


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