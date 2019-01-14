Everton, Cenk Tosun'un fiyatını belirledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın gol yollarında yaşadığı sıkıntıya ek olarak geçen yıl devre arasında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun'un da beklenilen performansın altında kalmasından sonra Espanyol'dan Borja Iglesias transferi gündeme geldi.

Ada temsilcisi Eveton, La Liga'da bu sezon gösterdiği performasnla dikkatleri üzerine toplayan Iglesias için 28 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı. Bu transfer için ısrarcı olan Everton Teknik Direktörü Marco Silva'nın Cenk Tosun'un yanı sıra Idrissa Gueye'yi de feda edebileceği iddia edildi.

CENK TOSUN SATIŞ LİSTESİNDE

Marco Silva'nın Everton'ın başına geldiği günden bu yana fazla forma şansı bulamayan Cenk Tosun'u da satış listesine koyduğu iddia edilen Everton'un milli futbolcumuz için 22.5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği ifade edildi.

Everton'un transfer listesinde olan Borja Iglesias bu sezon Espanyol forması altında forma şansı bulduğu 18 La Liga mücadelesinde 9 gol atıp, 2 kez de asist yapma şansı bulmuştu. İspanyol golcü, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Espanyol'a Celta Vigo'dan 10 milyon Euro bedelle transfer olmuştu.