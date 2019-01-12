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Everton, Cenk Tosun'un bonservisini belirledi!

Premier Lig ekiplerinden Everton, Türkiye'ye döneceği iddia edilen Milli forvet Cenk Tosun için bonservis fiyatı belirledi: 22.5 milyon euro

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Everton, Cenk Tosun'un bonservisini belirledi!
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12 Ocak 2019 17:34
Premier Lig takımlarından Everton, Cenk Tosun için kararını verdi. Son zamanlarda kadroya girmekte zorlanan ve takımdan ayrılacağı iddia edilen Milli forvet için Everton, 22.5 milyon euro bonservis ücreti belirledi.

İngiliz basınının haberine göre teknik direktör Marco Silva'nın yavaş yavaş gözden çıkardığı Türk golcü, istenilen teklifin gelmesi halinde satılacak.

Everton Teknik Direktörü Marco Silva, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfer yapmak için önce kadrodan birinin satılması gerektiğini belirtmişti.

CENK VE NIASSE, SATIŞ LİSTESİNDE

Cenk'in dışında Everton'da bir diğer forvet Oumar Niasse'ın da satılık listesine konduğu açıklandı. İngiliz ekibinin, kiralama konusuna da sıcak bakmadığıu kaydedildi.

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