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Everton, Cenk Tosun teklifini reddetti!

Crystal Palace'ın Milli futbolcu Cenk Tosun için yaptığı kiralama teklifinin Everton tarafından kabul edilmediği belirtildi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Everton, Cenk Tosun teklifini reddetti!
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26 Ocak 2019 16:25
Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, Everton'da son zamanlar süre almakta zorlanan Milli futbolcu Cenk Tosun için resmi teklifte bulundu.

İngiliz Liverpool Echo sitesinin haberine göre Crystal Palace, Cenk Tosun'u sezon sonuna kadar kiralamak için Everton'a teklif götürdü. Ancak Everton, Cenk'i kiralık olarak değil sadece bonservisiyle birlikte satmayı düşündüklerini belirterek gelen teklifi reddetti.

KİRALIK TEKLİFLERE HAYIR

Oumar Niasse'yi kiralık olarak Cardiff'e gönderen Everton'ın aynısını Cenk Tosun için yapmayacağı ve gelen tüm kiralama tekliflerine hayır diyecekleri kaydedildi.

Everton'da bu sezon fazla forma şansı bulamayan ve ilk 11'deki yerini kaybeden Türk forvet, Premier Lig'de 16 maçta 2 gol ve 2 asist üretti.

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