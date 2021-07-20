Everton bir oyuncusunun sözleşmesini dondurdu

Everton bir futbolcusunun polis soruşturması tamamlanana kadar sözleşmesinin askıya alındığını açıkladı.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Everton kulübü, ciddi suçlamalar yöneltilen ve adı açıklanmayan futbolcusunun sorgulanma süreci boyunca güvenlik güçleriyle işbirliği yapılacağını duyurdu.



Kulüp ayrıca konunun detaylarıyla ilgili konunun hassasiyeti nedeniyle açıklama yapılmayacağını belirtti.



CİNSEL SUÇ İŞLENDİĞİ İDDİASI



İngiliz basınına yansıyan haberlerde 16 Temmuz Cuma günü Manchester'da bir Premier Lig futbolcusunun reşit olmayan kişilere yönelik cinsel suç işlediği gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.



Haberlerde soruşturmanın devam ettiği, Premier Lig futbolcusunun ise yeniden sorgulanmak üzere serbest bırakıldığı kaydedildi.



Everton'un kadro dışı bıraktığı futbolcu ile 16 Temmuz'da göz altına alınan Premier Lig futbolcusunun aynı kişi olup olmadığı ise henüz resmiyet kazanmadı, konuyla ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.



